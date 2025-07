Após adiamentos, maratona do Mundial de Águas Abertas é realizada e Brasil fica longe do pódio

Após dois adiamentos, finalmente as provas olímpicas de águas abertas (10 km) foram realizadas no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos , que está sendo disputado em Cingapura.

De acordo com o jornal Strait Times, de Cingapura, o problema detectado foi a presença de altos índices da bactéria Escherichia coli (E.coli), que pode causar diversas doenças, principalmente infecções gastrointestinais e do trato urinário .

Com as novas análises, os atletas foram autorizados a competir.

Brasil longe do pódio

Prova masculina

O melhor foi Luiz Felipe Loureiro , que acabou na 20ª posição . O tempo do nadador de 21 anos foi de 2h03min34seg20. Matheus Melecchi foi o 28º colocado , com 2h07min28seg20.

Campeão olímpico em Tóquio, o alemão Florian Wellbrock foi o vencedor da prova, com 1h59min55seg50, após liderar da primeira a última volta do circuito.

Próximas provas

As próximas duas provas de águas abertas do Mundial serão realizadas na noite de quinta-feira (17), no horário do Brasil.