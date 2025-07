Após 25 anos, Thomas Müller se despede do Bayern com eliminação no Mundial de Clubes

KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Thomas Muller na partida do Bayern contra o PSG.

— Normalmente, eu teria que processar a derrota hoje, e farei isso. O procedimento normal para isso seria voltar para o hotel da equipe e me concentrar no próximo desafio, mas vou voltar para fazer as malas e ir embora. Vou precisar de tempo para processar tudo! É uma sensação muito estranha, para ser sincero — afirmou Thomas Muller à OneFootball na saída da partida.