Aos 93 anos, morre Wanda dos Santos, segunda brasileira negra a representar o Brasil nas Olimpíadas

Wanda nos Jogos de Helsinque em 1952. Agencia Corbes Seattle/COB / Divulgação

Lenda do atletismo e uma das maiores esportistas do Brasil, Wanda dos Santos morreu aos 93 anos, nesta segunda-feira (30), em São Paulo. Ela foi recordista de medalhas no atletismo nacional, conquistou quatro medalhas em Jogos Pan-Americanos e representou o País em duas edições dos Jogos Olímpicos — sendo a segunda brasileira negra a representar o Brasil nas Olimpíadas.

O velório está marcado para esta terça-feira, das 10h às 14h, no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, onde também será realizada a cerimônia de cremação, na capital paulista.

— A Wanda dos Santos era uma lenda, faz parte da história do atletismo nacional. Disputou dois Jogos Olímpicos, foi companheira de treinamento de Adhemar Ferreira da Silva e a maior campeã do Troféu Brasil de Atletismo — contou Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo.

Leia Mais Brasil é campeão do Sul-Americano de Atletismo

— Sempre fui fã da dona Wanda, pessoa com a qual tive o prazer e o privilégio de compartilhar minha amizade. Ela foi exemplo, inspiração, história, o melhor do atletismo — acrescentou.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) também lamentou a morte de Wanda. "Neste momento de profunda tristeza, o Comitê Olímpico do Brasil expressa suas sinceras condolências aos familiares, amigos e admiradores de Wanda dos Santos. Sua memória permanecerá viva na história olímpica brasileira, inspirando futuras gerações de atletas."

Lenda do atletismo

Wanda iniciou sua trajetória no atletismo no Palmeiras, mas logo se transferiu para o São Paulo. Em nível nacional, se tornou uma lenda por conta do recorde de medalhas, 48, no Troféu Brasil, a competição mais importante do atletismo brasileiro.

Entre 1946 e 1966, ela brilhou em diferentes provas. Foram 12 títulos no salto em distância, 27 conquistas na prova de 80m com barreiras, duas no salto em altura e sete no revezamento 4x100m. Os 80m com barreiras, atualmente 100m com barreiras, era a sua prova principal.

Wanda esteve na primeira edição dos Jogos Pan-Americanos, em 1951, em Buenos Aires. Em solo argentino, foi medalhista de bronze no salto em distância. Também disputou mais três edições e com medalhas: bronze nos Jogos do México-1955, prata em Chicago-1959 e bronze em São Paulo-1963, todas nos 80m com barreiras.

Leia Mais Da queda de um prédio ao Troféu Brasil de Atletismo: a história de superação de Paulo Siqueira

Foi ainda sete vezes campeã sul-americana, duas vezes Ibero-Americana e disputou os Jogos Olímpicos de Helsinque-1952 e Roma-1960. Wanda assistiu no estádio a conquista do primeiro ouro de Adhemar no salto triplo. Em Helsinque também bateu o recorde sul-americano dos 80 m com barreiras na qualificação (11,3, sua melhor marca pessoal). No total, somou em sua carreira nove recordes brasileiros nesta prova e outros três no salto em distância (5,61 m foi sua melhor marca pessoal).