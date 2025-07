Aos 45 anos, Venus Williams retorna às quadras com vitória em duplas em Washington

Após um hiato de mais de um ano, a icônica tenista estadunidense Venus Williams retornou com sucesso às competições nesta segunda-feira (21), vencendo em sua estreia em duplas no torneio WTA 500 em Washington .

Williams, de 45 anos, e sua compatriota Hailey Baptiste derrotaram a canadense Eugenie Bouchard e Clervie Ngounoue, também dos EUA, com parciais de 6/3 e 6/1 na primeira rodada do evento.

Cinco vezes campeã em Wimbledon e duas no US Open, ela recordou a cirurgia que precisou fazer para ter melhor condição de saúde.

— Minha situação é muito diferente da do ano passado, quando, em vez de jogar aqui, eu estava me preparando para uma cirurgia. Eu nem estava pensando em tênis naquele momento. Eu só queria passar por uma cirurgia bem-sucedida para sobreviver — lembrou ela.

— Isso definitivamente colocou tudo em perspectiva para mim e talvez tenha facilitado a decisão de voltar para cá e talvez jogar com ainda mais liberdade — explicou a vencedora de 49 títulos de simples em torneios do circuito feminino.

— Deu muito trabalho. Treinei durante meses para chegar a este momento, mas nada é uma garantia. Você não vence até que o ponto final termine. Mas é importante compartilhar essas emoções com as pessoas — avaliou

Por sua vez, Eugenie Bouchard, que se aposentará do tênis na próxima semana, diante de sua torcida no Aberto do Canadá, ficou satisfeita com este último encontro com Williams.