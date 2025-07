Aos 38 anos, Fognini antecipa aposentadoria após batalha com Alcaraz em Wimbledon

O tenista italiano Fabio Fognini surpreendeu nesta quarta-feira ao antecipar sua aposentadoria, prevista inicialmente para o fim da temporada. Aos 38 anos, o ex-número nove do mundo fez o anúncio em entrevista coletiva no All England Club, que sedia o Torneio de Wimbledon até domingo.

"Eu quero dizer algumas palavras. Olá e obrigado por virem! Eu estive aqui uma semana atrás. Acho que agora é oficial: eu digo adeus para todo mundo. É algo que já estava na minha cabeça. Eu acho que é a melhor maneira de dizer adeus", declarou o experiente italiano, em referência ao jogo que disputou pela primeira rodada em Londres.

Na ocasião, Fognini fez uma grande batalha com o favorito Carlos Alcaraz. Atual bicampeão de Wimbledon, o espanhol precisou de cinco sets e 4h37min para superar o veterano logo no primeiro dia de competição.

"É difícil dizer o que farei agora. Quero aproveitar o verão com minha família. É o que mais quero agora. E depois, o que tiver que acontecer, acontecerá. Estou feliz. Vivi momentos indescritíveis. O tênis me deu muito. Me deu tudo."

A queda na estreia marcou uma sequência ruim de Fognini em sua temporada de despedida. Ele acumula seis derrotas consecutivas neste ano. Contando apenas torneios de nível ATP, são sete revezes e nenhuma vitória em 2025. Nos últimos meses, o italiano passou a jogar competições de nível Challenger, logo abaixo dos ATPs.

Fognini é marido da campeã do US Open de 2015, Flavia Pennetta. Ela conquistou esse título aos 33 anos, ao derrotar sua amiga de infância Roberta Vinci, e surpreendeu a todos ao anunciar na quadra que se aposentaria ainda naquele ano.

Após a partida contra Alcaraz, Fognini pediu uma das camisas do espanhol como presente para o mais velho dos três filhos dele e de Pennetta. Quando chegou ao vestiário depois, Fognini disse que recebeu uma ovação de pé dos outros jogadores. "Há coisas que significam mais do que uma vitória ou uma derrota. E (sair) daquela quadra, na frente da minha família, vale mais do que qualquer título."

Fognini é conhecido no circuito pelo talento, principalmente no saibro, e pelo temperamento forte dentro de quadra. Em 2019, foi multado em US$ 3 mil por dizer durante um jogo que desejava que "uma bomba explodisse no clube". Em 2014, a sanção foi de US$ 27,5 mil por uma série de comportamentos inadequados em quadra.