Ao lado de britânico, Luisa Stefani garante vaga nas quartas de final de duplas mistas em Wimbledon

Luisa está nas quartas de final nas mistas e nas oitavas de duplas femininas.

A brasileira Luisa Stefani está nas quartas de final de duplas mistas em Wimbledon. Neste domingo (6), ela e o britânico Joe Salisbury venceram o argentino Andrés Molteni e a estadunidense Asia Muhhamad por 2 a 0, parciais de 7/6 (9-7) e 7/6 (7-5), em duas horas e dois minutos de jogo disputado na quadra 2 do All England Club.

Com a torcida a favor, por conta da presença de Salisbury, que é ídolo local por conta de seus quatro títulos de duplas masculinas e dois de mistas, em torneios de Grand Slam, a brasileira conquistou importante resultado e já faz sua melhor campanha no torneio, nas mistas.

O jogo foi extremamente equilibrado. No primeiro set, os quatro tenistas mantiveram o saque e a definição foi para o tie-break, onde a paulista e o britânico saíram de uma desvantagem de 3-5 para a virada em 9 a 7, após excelente atuação de Stefani na rede.

No segundo set, Stefani e Salisbury chegaram a ter 15-40 no saque de Muhammad e Molteni no oitavo game, mas não conseguiram a quebra.

Uma nova chance apareceu no 10º game, com um 15-40 no saque de Molteni e dois match points, que foram evitados com excelentes saques do argentino.

Mais uma vez a disputa seguiu equilibrada até um terceiro match point surgir no saque de Muhammad, após excelente voleio da brasileira. Porém, com saque a estadunidense igualou e virou o placar, forçando novo tie-break.

No segundo tie-break, a primeira vantagem foi de Stefani/Salisbury, que conseguiram um 5-2, pontuando em dois saques de Asia Muhammad. Na sequência, o britânico sacou e errou um voleio de bate pronto e logo depois contou com um erro de Andrés Molteni para que ele e a brasileira tivessem mais três match points, com o argentino sacando.

Luisa Stefani errou a devolução e desperdiçou o quarto match point da dupla, enquanto Muhammad teve ótima presença na rede para evitar a quinta bola do jogo, que terminaria com uma devolução errada de Molteni em um saque da brasileira.

Os próximos adversários de Lusia Stefani e Joe Salisbury serão definidos no confronto entre os cabeças de chave 4, os estadunidenses Evan King e Taylor Townsend e a parceria do polonês Jan Zieliński e da taiwanesa Hsieh Su-wei.

