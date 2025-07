Anunciado pelo time de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus revela proposta da Seleção Brasileira: "Errei em não ter aceitado"

Português assinou com o clube saudita por uma temporada.

Anunciado oficialmente nesta segunda-feira (14) como novo comandante do Al Nassr , time de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus revelou que seu destino poderia ter sido diferente. Pouco antes do embarque para a Arábia Saudita, o treinador admitiu à imprensa portuguesa que foi convidado para assumir a Seleção Brasileira, mas recusou a proposta — e que se arrepende da decisão.

— Há coisas na vida em que erramos. Errei por não ter aceitado o projeto da Seleção do Brasil. Não quis ir para a seleção do Brasil porque estava de corpo e alma no Al Hilal — disse.