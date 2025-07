Anisimova bate Sabalenka e vai à final de Wimbledon

A tenista americana Amanda Anisimova, número 12 do mundo, surpreendeu a líder do ranking da WTA, a bielorrussa Aryna Sabalenka, na semifinal de Wimbledon nesta quinta-feira (10) e avançou pela primeira vez na carreira à final do tradicional torneio londrino.

Depois de ter conquistado seu terceiro título de Grand Slam no US Open de 2024, Sabalenka perdeu as finais do Aberto da Austrália e de Roland Garros este ano.