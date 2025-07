Anisimova bate Sabalenka e está na final de Wimbledon pela primeira vez

Sabalenka (E) ao lado de Anisimova após o jogo. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Teve surpresa no All England Lawn Tennis Club na manhã desta quinta-feira (10). Sob sol forte, a norte-americana Amanda Anisimova, de 23 anos, bateu a número 1 do mundo nas semifinais e disputará a final de Wimbledon pela primeira vez.

Décima segunda colocada do ranking da WTA, Anisimova venceu o confronto com Aryna Sabalenka por 2 a 1, parciais 4/6, 6/4 e 6/4, em 2h37min de partida.

— Sinceramente, ainda não parece real. A Aryna é uma competidora duríssima, e eu estava completamente exausta em quadra. Não sei como consegui vencer. Ela é uma atleta incrível, uma inspiração para mim e, com certeza, para muitas outras pessoas também — afirmou a norte-americana após a vitória.

— Estar na final de Wimbledon é algo extremamente especial. A atmosfera hoje (quinta-feira) foi incrível. Sei que ela é a número 1 do mundo, mas muita gente estava torcendo por mim, e isso significou muito — acrescentou.

Com o resultado, a bielorussa se despede do Grand Slam britânico nas semifinais pela terceira vez, igualando seu desempenho em 2021 e 2023. A tenista de 27 anos nunca chegou à final de Wimbledon.

A grande final da chave feminina de Wimbledon ocorre no próximo sábado (12). Anisimova vai encarar a vencedora do confronto entre Belinda Bencic x Iga Swiatek, que se enfrentam nesta quinta em Londres.

Como foi o jogo

Amanda Anisimova se emocionou com a vitória. HENRY NICHOLLS / AFP

O duelo foi intenso do início ao fim, disputado sob forte calor em Londres. Na partida, um gesto de fair play chamou a atenção do público: Sabalenka, percebendo o desconforto de torcedores nas arquibancadas, ofereceu garrafas de água para amenizar os efeitos da temperatura elevada. Foi aplaudida, mas a demonstração de empatia não se traduziu em controle emocional total nos momentos decisivos.

Anisimova fez um primeiro set sólido, apostando em variações e em trocas longas para desestabilizar a potência de Sabalenka. A única quebra veio no game final, após uma batalha de quase 10 minutos. Com coragem nas devoluções e controle nos ralis, a americana fechou a parcial em 6/4, largando na frente e impondo pressão sobre a favorita.

Sabalenka reagiu na segunda parcial com o tênis que a levou ao topo do ranking. Com saques mais eficientes e menos riscos nas devoluções, a atleta de Belarus conseguiu a quebra no sétimo game e administrou a vantagem com autoridade para empatar o jogo em 6/4. Ao final, terminou a partida com 31 winners e seis aces, contra 30 bolas vencedoras da adversária.

O set decisivo teve roteiro digno de Grand Slam. Sabalenka começou com tudo, quebrando o saque da rival logo no primeiro game. Mas a reação de Anisimova veio em seguida: agressiva nas devoluções e com movimentação intensa, ela conseguiu duas quebras consecutivas e abriu 4/1.