Animador com nanismo que trabalhou em festa de Yamal sai em defesa do jogador: "Querem proibir um trabalho que gostamos"

A festa de 18 anos de Lamine Yamal causou polêmica na Espanha após uma denúncia de que o jogador do Barcelona teria contratado animadores com nanismo para a comemoração. Apesar das críticas, uma das pessoas envolvidas na festa saiu em defesa do craque espanhol.

Segundo a Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE), Yamal teria organizado uma situação de "espetáculo que use pessoas com deficiência para provocar ridicularização".

"Não nos humilharam"

Entretanto, um dos quatro artistas contratados se pronunciou a uma rádio de Barcelona, a RAC1. Segundo ele, que não teve seu nome identificado, os profissionais estavam apenas em atividade de trabalho. O animador ainda criticou a atitude da ADEE.

— Ninguém nos faltou ao respeito, nos deixem trabalhar em paz. Não entendo porque tanto alarde. Somos pessoas normais que fazem o que querem, de forma absolutamente legal. Em nenhum momento humilharam as pessoas com nanismo. Há alguns anos que estas pessoas (ADEE) nos prejudicam, querem proibir um trabalho que gostamos e em nenhum caso ofereceram trabalho ou cursos às pessoas afetadas. Trabalhamos como animadores, por que não o podemos fazer por causa da nossa condição física? — revelou em entrevista à rádio.

Possível multa

Na Espanha, uma lei referente aos Direitos das Pessoas com Deficiência proíbe "espetáculos ou atividades recreativas em que se use pessoas com deficiência para provocar a piada ou o escárnio de modo contrário ao respeito devido à dignidade humana".