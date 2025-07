Andrea Pirlo assume time da 2ª divisão dos Emirados Árabes Unidos

O ex-jogador e técnico italiano Andrea Pirlo foi anunciado nesta sexta-feira (25) como novo treinador do United FC, time da segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos.

Pirlo assinou um contrato de dois anos com o novo clube, também conhecido como Dubai United, que disputa a UAE First Division League, um escalão abaixo da Pro League.

"Estamos orgulhosos de dar as boas-vindas a Andrea à família do United FC", declarou o presidente do clube, Ilie Cebanu.