Ancelotti vai aos EUA para observar brasileiros no Mundial e reforça proximidade com clubes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta terça-feira, que Carlo Ancelotti marcará presença nas semifinais e na final da Copa do Mundo de Clubes, que está sendo disputada nos Estados Unidos. O técnico da seleção brasileira acompanhará de perto os jogos decisivos, reforçando o acompanhamento contínuo dos clubes e atletas do País que vêm se destacando na competição.

A presença do treinador da seleção nas etapas finais do torneio dá continuidade a um processo iniciado ainda antes de sua chegada ao cargo. Mesmo à distância, Ancelotti tem feito avaliações constantes dos atletas e demonstrado atenção especial ao desempenho dos representantes brasileiros no torneio da Fifa. De acordo com Rodrigo Caetano, o italiano já esperava atuações competitivas dos clubes nacionais frente aos europeus.