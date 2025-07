Ana Cristina tem lesão no joelho detectada e preocupa para finais da Liga das Nações de Vôlei

O técnico José Roberto Guimarães ganhou um desfalque de peso na seleção feminina para os dois jogos da fase da classificação da Liga das Nações de Vôlei. A ponteira Ana Cristina teve uma lesão no joelho esquerdo detectada após exames de imagem e não encara a Polônia, nesta sexta-feira, e o Japão, no domingo (ambos às 7h20 de Brasília).

A contusão de Ana Cristina aconteceu ainda no segundo set da vitória sobre a França, por 23/25, 25/21, 17/25, 25/21 e 15/11, na madrugada desta quinta-feira, em Chiba, no Japão. A jogadora deixou a quadra carregada, causando enorme preocupação.

Apesar do susto, a ponteira acompanhou todo o restante da partida no banco de reservas. Não escondia, contudo, estar sentindo dor. Uma das principais pontuadoras da Liga das Nações, ela fará tratamento convencional, sem necessidade de cirurgia, de olho na fase final da competição, agendada para o fim de julho (entre 23 e 27, em Lódz, na Polônia.

"A ponteira Ana Cristina sofreu uma lesão no joelho esquerdo no segundo set da partida entre Brasil e França pela Liga das Nações, em Chiba, no Japão. Após o jogo, ela realizou um exame de ressonância magnética que mostrou uma lesão no menisco medial", revelou a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). "A jogadora já iniciou o tratamento fisioterápico e não vai mais participar da etapa do Japão da competição."