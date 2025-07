Ana Cristina sofre lesão no joelho esquerdo e será desfalque da seleção brasileira feminina de vôlei

A jogadora deixou a quadra amparada e foi substituída por Helena. Ana Cristina permaneceu o restante da partida sentada em uma cadeira de rodas , próxima ao banco de reservas. Após o confronto com as francesas, foi levada a um hospital para exames médicos.

Uma ressonância magnética foi feita e uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo foi constatada e, dessa forma, a atleta de 21 anos está fora das próximas partidas no Japão e já é dúvida para a fase decisiva, a partir do dia 23 de julho, na Polônia.

Confira a nota divulgada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV):

A ponteira Ana Cristina sofreu uma lesão no joelho esquerdo no segundo set da partida entre Brasil e França pela Liga das Nações, em Chiba, no Japão. Após o jogo, ela realizou um exame de ressonância magnética que mostrou uma lesão no menisco medial. A jogadora já iniciou o tratamento fisioterápico e não vai mais participar da etapa do Japão da competição.