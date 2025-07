Ana Cristina passa por nova cirurgia e está fora do Mundial feminino de vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei ganhou um grande desfalque para a fase decisiva da Liga das Nações , que começa no dia 23, em Łódź, na Polônia, e para o Campeonato Mundial , que será realizado de 22 de agosto a 7 de setembro, na Tailândia: a ponteira Ana Cristina foi submetida a uma artroscopia no joelho esquerdo e tem previsão de retorno às quadras em período de três a quatro meses .

O caso mais recente aconteceu no último dia 10, quando ela sofreu lesão no menisco medial do joelho esquerdo, durante uma partida da Liga das Nações, contra a França.

Ana Cristina retornou ao Brasil no dia 14, acompanhada pelo médico da seleção feminina Júlio Nardelli e, após ser reavaliada, teve a constatação da necessidade do procedimento cirúrgico.

" A ponteira Ana Cristina foi submetida a uma artroscopia no joelho esquerdo na noite desta quarta-feira (16), em Belo Horizonte (MG). O procedimento foi realizado com sucesso pela equipe coordenada pelos médicos Rodrigo Vaz e Sérgio Campolina no Hospital Mater Dei. Na cirurgia foi confirmada a lesão no menisco medial e a equipe médica optou pela sutura. A jogadora retomará o tratamento fisioterápico após reavaliação médica e tem previsão de retorno às quadras em período de três a quatro meses".