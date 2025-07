Alison dos Santos bate campeão olímpico e faz sua melhor marca do ano nos 400m com barreiras

ALI GRADISCHER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O brasileiro Alison dos Santos obteve a sua 16ª vitória na Diamond League neste sábado (5). O triunfo veio nos 400 metros com barreiras, com 46seg65, sua melhor marca pessoal na temporada.

A prova ocorreu no Prefontaine Classic , no Hayward Field de Eugene, em Oregon, nos Estados Unidos, o mesmo estádio em que ele foi campeão mundial em 2022.

Piu venceu o duelo com o campeão olímpico Rai Benjamin. O atleta da casa terminou em segundo, com o tempo de 46seg71. O nigeriano Ezekiel Nathaniel, foi o terceiro com 47seg88.