Alemão é campeão dos 5km em águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos; gaúcho termina em 12º lugar

Como foi a prova

Gaúcho termina em 12º lugar

Único brasileiro na prova, Matheus Melecchi finalizou na 12ª colocação . Com o tempo de 58min04seg60, o gaúcho de 19 anos , que estreia em mundiais, obteve um dos principais resultados do Brasil nesta distância.

Apenas em três oportunidades um nadador brasileiro chegou no top 10 dos 5km , sendo dois deles gaúchos e do Grêmio Náutico União , assim como Melecchi. Em 2017, Fernando Ponte foi quinto, uma posição abaixo de Samuel de Bona , sexto em 2013. Em 2015, o baiano Victor Colonese ficou na nona posição.

— Significa muito. Eu treinei para estar aqui, competir com os melhores. Sempre estar na frente (do pelotão). Todo mundo sabia o que eu fiz (treinamentos), como eu estava preparado. Fiquei chateado com o resultado dos 10km (28º lugar), mas feliz por terminar uma prova (de condições) extremas, com temperatura alta fora e dentro da água. Hoje (sexta-feira) estava um pouco melhor, mas ainda difícil e eu consegui ser mais eu — disse um emocionado Matheus Melecchi aos canais Sportv.