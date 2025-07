Alcaraz vira sobre Rublev e vai às quartas de final em Wimbledon

Alcaraz venceu as duas últimas edições em Wimbledon. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A campanha de Carlos Alcaraz pelo terceiro título seguido em Wimbledon continua. Neste domingo (6), ele chegou a perder o primeiro set, para o russo Andrey Rublev, mas conseguiu virar e vencer por 3 sets a 1, parciais de 6/7 (5-7), 6/3, 6/4 e 6/4, em 2h43min de jogo na quadra central do All England Club.

Esta foi a 22ª vitória seguida do número 2 do mundo na temporada, a 46ª em 51 partidas no ano. Agora, o espanhol vai encarar o britânico Cameron Norrie, que deverá contar com a maioria da torcida. Esta será a sétima vez que eles irão se enfrentar e Alcaraz soma quatro vitórias contra duas.

Rublev, por sua vez, seguirá sem conseguir superar a barreira das quartas de final em Grand Slam. Em 30 participações, ele jamais jogou uma semifinal e terá que aguardar o US Open, em setembro, para tentar quebrar esse tabu.

O russo até começou melhor a partida e chegou a liderar em 4-1. Alcaraz reagiu e empatou a parcial, que acabou definida no tie-break.

Na segunda parcial, o espanhol começou a acelerar e tomou conta do jogo. Com 82% de aproveitamento dos pontos jogados no primeiro saque e quatro de 11 break poins convertidos, ele venceu as três parciais seguintes e garantiu a classificação.

Recorde