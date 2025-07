Alcaraz vence Fritz e vai em busca do seu terceiro título de Wimbledon

Espanhol vai em busca do seu sexto título de Grand Slam. Glyn KIRK / AFP

A busca de Carlos Alcaraz pelo terceiro título de Wimbledon segue mais viva do que nunca. O espanhol não teve problemas para superar o estadunidense Taylor Fritz por 3 sets a 1 (6/4, 5/7, 6/3 e 7/6) em 2h49min.

Vencedor de cinco Grand Slams, Alcaraz agora aguarda o vencedor do duelo entre Jannnik Sinner e Novak Djokovic para saber quem irá enfrentar no domingo, não antes das 12h, no All English Club.

Nos dois anos anteriores, quando venceu Wimbledon, o espanhol superou o sérvio na decisão.

Como foi o jogo

O primeiro set foi definido logo no game de abertura do jogo. Alcaraz conseguiu quebrar Fritz e abriu vantagem na parcial. Game a game foi confirmado pelo sacador até o espanhol fechar em 6/4.

E se um foi definido no começo, o segundo foi no game que antecedeu o tie-break. O norte-americano teve o break point no 12º game e aproveitou. Fritz empatou o jogo, fechando o segundo set em 7/5.

O troco de Alcaraz veio no terceiro set. O espanhol quebrou em duas oportunidades o norte-americano. Primeiro, no terceiro game. Depois, para fechar a parcial, no nono, e fazer 6/3.