Alcaraz vence Fritz e fará terceira final seguida em Wimbledon

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo e atual bicampeão de Wimbledon, se classificou para sua terceira final consecutiva no torneio londrino, ao derrotar o americano Taylor Fritz (N.5) nesta sexta-feira (11).

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-4, 5-7, 6-3 e 7-6 (8/6), em duas horas e 48 minutos na quadra central.

O espanhol de 22 anos vai enfrentar na grande decisão de domingo o vencedor da outra semifinal, entre o sérvio Novak Djokovic (N.6) e o italiano Jannik Sinner (N.1).

Alcaraz, que buscará seu sexto título de Grand Slam, se mostrou mais consistente do que Fritz em todos os aspectos do jogo.

O americano de 27 anos só conseguiu uma quebra de serviço na partida, no 12º e último game do segundo set, que venceu por 7-5.

Já o espanhol quebrou três vezes o saque de Fritz, o que fez a diferença no confronto. A primeira aconteceu logo no game inicial, e Alcaraz posteriormente fechou a parcial em 6-4.

Depois de perder o segundo set, o número 2 do mundo quebraria o saque de Fritz no terceiro e no nono game da terceira parcial para fechar em 6-3.

O quarto e último set não teve quebras de ambos os lados e só foi decidido no tie break, que acabou com o espanhol levando a melhor e selando a vitória com um 7-6 (8/6).

Fritz, finalista do US Open no ano passado, que havia perdido seus dois confrontos anteriores com Alcaraz, ambos em quadra dura, agora não consegue superar o espanhol na grama.

O atual bicampeão de Wimbledon, que não perde desde a final do ATP 500 de Barcelona, no dia 20 de abril, somou sua 24ª vitória seguida.

Campeão do Masters 1000 de Roma, de Roland Garros e do ATP 500 de Queen's, pode emendar emendar em Wimbledon seu quarto título consecutivo.