Alcaraz bate Norrie e segue na busca pelo tri em Wimbledon 

Alcaraz comemora vaga na semifinal. HENRY NICHOLLS / AFP

O espanhol Carlos Alcaraz está classificado para as semifinais de Wimbledon. Nesta terça-feira (8), ele derrotou o britânico Cameron Norrie em sets diretos, parciais de 6/2, 6/3 e 6/3, em um hora e 39 minutos de jogo, em uma repleta quadra central do All England Club, que esperava ver o tenista da casa surpreender o atual bicampeão.

Alcaraz se impôs desde o primeiro ponto e dominou toda a partida. Agora ela soma 19 vitórias seguidas na grama inglesa e 23 jogos de invencibilidade na temporada. Sua última derrota aconteceu na final do Masters de Monte Carlo, no dia 20 de abril.

Com 22 anos e 56 dias, o espanhol é o terceiro tenista mais jovem da Era Aberta a chegar a três semifinais consecutivas de simples masculino em Wimbledon. Ele superado apenas pelo sueco Björn Borg (1976-78) e pelo compatriota Rafael Nadal (2006-08) , ambos com 22 anos e 20 dias.

O adversário de Alcaraz na semifinal será o estadunidense Taylor Fritz, que mais cedo bateu o russo Karen Khachanov.

O jogo

Alcaraz soma 19 vitórias seguidas em Wimbledon. HENRY NICHOLLS

A partida começou com os dois tenistas mantendo o saque. Mas o espanhol conquistou duas quebras seguidas, no terceiro e quinto games e abriu 5-1. Logo depois, ele fechou em 6 a 2, com 16 winners (bolas vencedoras) e apenas cinco erros não forçados.

Na segunda parcial, o início foi idêntico. Após o 1 a 1, Alcaraz conseguiu uma quebra em 2 a 1 e seguiu em vantagem até fechar em 6 a 3, com 88% de aproveitamento dos pontos jogados com o primeiro saque.

O público que lotou a quadra central buscou incentivar Norrie. Mas o tenista da casa pouco pode fazer diante do poderio do número 2 do mundo. Alcaraz conseguiu uma quebra de saque para marcar 4 a 2, chegou a ter um match point no serviço do britânico em 5-2 e acabou confirmando a vitória e a vaga para a oitava semifinal de Grand Slam da carreira, com novo 6 a 3.

Norrie não resistiu ao jogo de Alcaraz. HENRY NICHOLLS / AFP

