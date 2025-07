Al-Nassr rejeita zagueiro em apresentação no hotel: 'Escandaloso e inédito'

O zagueiro David Hancko, de 27 anos, passou por uma situação constrangedora ao se apresentar ao Al-Nassr nesta quarta-feira. Reforço do time da Arábia Saudita, ele se apresentou em um hotel na Áustria, onde a equipe estava hospedada, mas foi informado de que não era mais aguardado pelos dirigentes.

Além de ser rejeitado, o jogador foi comunicado de que não tinha permissão para permanecer no local e nem tinha autorização para participar dos treinamentos com os companheiros. A notícia pegou o atleta de surpresa já que a negociação envolvendo a sua compra ao Feyenoord, da Holanda, estava definida.

O porta-voz do clube holandês, Raymond Salomon, demonstrou toda a sua indignação com a situação envolvendo o atleta e não poupou críticas aos dirigentes do Al-Nassr pelo episódio.

"O jogador também havia chegado a um acordo com o Al-Nassr e o Feyenoord. Quando ele chegou ao centro de treinamento (no hotel onde os companheiros estava hospedados) foi repentinamente informado de que não era mais bem-vindo. Isso é inédito e escandaloso", comentou.

Salomon revelou também que detalhes da transação tinham sido acertados. O defensor e o time da Arábia Saudita estavam acertados há meses. "O acordo foi definido, mas no fim, eles (dirigentes) recuaram com todo tipo de falácias. Essa forma de tratar um jogador nunca foi visto antes. Não podemos aceitar que David seja tratado dessa forma e nos solidarizamos com ele", completou o porta-voz do time holandês.