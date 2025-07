Al Hilal faz história, derruba Manchester City de Guardiola e enfrentará o Fluminense nas quartas do Mundial de Clubes

Malcom fez o segundo gol do Al Hilal na partida. CHANDAN KHANNA / AFP

Favorito ao título do Mundial de Clubes, o Manchester City está eliminado da competição. Em um jogo de sete gols, a equipe do técnico Pep Guardiola perdeu por 4 a 3 para o Al Hilal, da Arábia Saudita, na segunda-feira (1), no estádio Camping World, em Orlando.

No primeiro tempo, Bernardo Silva abriu o placar para o City. Na etapa final, Marcos Leonardo e Malcom viraram. Entretanto, Haaland voltou a deixar tudo igual no marcador. Na prorrogação, Koulibaly e Foden também marcaram para suas equipes. Marcos Leonardo fez o gol da vitória dos sauditas.

Nas quartas de final, o Al Hilal terá pela frente o Fluminense, que bateu a Inter de Milão por 2 a 0, também na segunda. A partida será disputada nesta sexta-feira (4), às 16h.

Gol polêmico

Como já era esperado, foi o Manchester City que ditou o ritmo da primeira etapa. Logo aos seis minutos, Doku cruzou na cabeça de Rubén Dias, que cabeceou fraco, na pequena área, e facilitou a defesa de Bounou. Três minutos depois, os ingleses conseguiram abrir o placar.

Após passe de Reijnders, Aït-Nouri entrou na área e cruzou. A bola desviou para trás, bateu em Gündoğan e sobrou para Bernardo Silva apenas empurrar para as redes. Os jogadores do Al Hilal reclamaram muito de um toque de mão do lateral argelino. Mesmo assim, o juiz validou o gol.

Bounou se destaca no primeiro tempo

Na sequência, o City seguiu pressionando e criou chances para ampliar o marcador. Primeiro, aos 23 minutos, o time se aproveitou de um erro de passes na saída de bola do time saudita. Haaland recebeu na entrada da área e tocou para Savinho. O brasileiro driblou Bounou, mas viu o goleiro se recuperar e defender a finalização.

Cinco minutos depois, foi a vez de Savinho dar o passe. O jogador deixou Gündoğan cara a cara contra Bounou, mas o marroquino espalmou novamente. Antes do intervalo, ele ainda rebateu outro chute de dentro da área, desta vez, de Bernardo Silva, aos 43 minutos.

Do lado do Al Hilal, o time teve poucas finalizações e não conseguiu acertar o alvo. Aos 42 minutos, Kanno cruzou na área, mas Marcos Leonardo não cabeceou bem, e a bola passou por cima do gol. Dois minutos depois, Malcom, fora da área, cortou para a perna esquerda e finalizou para fora.

Três gols em nove minutos

Apesar de apenas um gol na etapa inicial, o segundo tempo começou a todo vapor. Com apenas 42 segundos, o Al Hilal chegou ao empate. Após boa jogada de Malcom no lado direito, João Cancelo cruzou rasteiro, mas Ederson espalmou. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para Marcos Leonardo, que cabeceou para o fundo das redes: 1 a 1.

Pouco tempo depois, aos seis minutos, o Al Hilal virou. Depois de escanteio do City, a bola sobrou para Cancelo, próximo da área dos sauditas. Ele lançou Malcom, que disparava em contra-ataque. De frente com Ederson, o jogador finalizou no canto e abriu 2 a 1.

Mesmo assim, o Manchester City respondeu rapidamente. Após Guardiola promover três alterações, Haaland empatou aos nove minutos. Bernardo Silva cobrou escanteio na área, e a bola sobrou para o norueguês, que não teve dificuldades de deslocar o goleiro no chute.

Lá e cá

Com bons contra-ataques encaixados, o Al Hilal quase voltou à frente do placar, aos 15 minutos. No lado direito do campo de defesa, Milinković-Savić lançou Nasser Al-Dawsari, que disparava livre. Próximo da área, o jogador foi desarmado por um carrinho providencial de Akanji.

O City veio responder aos 29 minutos. Bernardo Silva cobrou escanteio, Haaland desviou, e Doku tentou cabecear no gol, mas a bola foi para fora.

Aos 33, Kanno aproveitou cobrança de falta na área e subiu sozinho. Mesmo assim, o cabeceio não foi dos melhores, com a bola saindo pela linha de fundo.

A melhor chance do Manchester City veio aos 38 minutos. Bernardo Silva cobrou escanteio na área e Akanji desviou de cabeça. Bounou perdeu o tempo da bola, não espalmou da melhor forma e Haaland pegou o rebote. Quase em cima da linha, Ali Lajami tirou e evitou o gol inglês.

Depois, os dois times até tentaram o gol da vitória, mas o placar seguiu igual, levando o confronto para a prorrogação.

Prorrogação

Mesmo sendo pressionado pelo Manchester City, foi o Al Hilal que marcou primeiro na prorrogação. Com três minutos, Rúben Neves cobrou escanteio e Koulibaly cabeceou para o fundo das redes.

O empate dos ingleses veio 10 minutos depois. Cherki lançou Foden, dentro da área, que apenas deu um toque com o pé para empatar novamente. Ambos os jogadores entraram na prorrogação.

Aos sete minutos do segundo tempo da prorrogação, Renan Lodi cruzou na área, Milinković-Savić cabeceou e Ederson espalmou. No rebote, Marcos Leonardo fez o gol da vitória do Al Hilal, que segue no Mundial de Clubes.

FICHA TÉCNICA

Oitavas de final do Mundial de Clubes - 30/06/2025

Manchester City (3)

Ederson; Matheus Nunes (Aké, 8'/2°T), Rúben Dias, Gvardiol (Akanji, 8'/2°T) e Aït-Nouri; Reijnders (Cherki, INT/PR), Gündoğan (Rodri, 8'/2°T) (Foden, 10'/2°T/PR) e Bernardo Silva; Doku, Savinho e Haaland (Marmoush, INT/PR). Técnico: Pep Guardiola.

Al Hilal (4)

Bounou; João Cancelo (Al-Yami, 43'/2°T), Koulibaly, Rúben Neves, Renan Lodi e El-Harbi (Ali Albulayhi, 43'/2°T); Milinković-Savić, Kanno (Ali Lajami, 37'/2°T), Nasser Al-Dawsari e Malcom (Kaio César, 19'/2°T); Marcos Leonardo (Al-Ghannam, 11'/2°T/PR). Técnico: Simone Inzaghi.

GOLS: Bernardo Silva, aos 9 minutos do primeiro tempo. Marcos Leonardo, aos 42 segundos, Malcom, aos 6, e Haaland, aos 9 minutos do segundo tempo. Koulibaly, aos 3, e Foden, aos 13 minutos do primeiro tempo da prorrogação.

CARTÕES AMARELOS: Matheus Nunes, Gvardiol e Akanji (M). Marcos Leonardo (A)

ARBITRAGEM: Jesús Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno. VAR: Juan Soto (quarteto da Venezuela).