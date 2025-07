"Ajudinha", guarda-chuva, informalidade e sujeira: os bastidores da semifinal do Mundial de Clubes

Após torrar no sol na primeira semifinal, aderi à estratégia do guarda-chuva. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Já fiz várias vezes o trajeto de 10 a 15 minutos de ônibus do terminal rodoviário de Nova York, na ilha de Manhattan, até o MetLife Stadium, em East Rutherford. Várias vezes quando vou ao totem comprar o meu ticket, aparece um indivíduo querendo me auxiliar na operação. A intenção é criar uma "obrigação moral" de dar uma gorjeta ao "ajudante". Mas, como já estou acostumado a comprar o ticket, sempre agradeço educadamente e dispenso a "ajuda".

Aderi ao guarda-chuva

Confesso que quando vi vários colegas debaixo de guarda-sóis nas posições de transmissão do MetLife antes de Fluminense x Chelsea, achei exagero. No entanto, após torrar no sol na primeira semifinal, aderi à estratégia. Em PSG x Real Madrid transmiti o jogo debaixo do meu guarda-chuva, excepcionalmente convertido em guarda-sol. Foi muito mais confortável e não precisei esconder os meus equipamentos embaixo da bancada por conta do forte calor de 35 graus.

A farra do transporte informal

Alguns indivíduos aproveitam para ganhar um dinheiro extra no entorno do estádio. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Após os jogos no MetLife, é comum os torcedores e os jornalistas serem abordados por motoristas oferecendo transporte aos hotéis por um valor a ser combinado entre as partes. Ocorre que não há pontos de táxi no local, e os aplicativos costumam ter tarifas dinâmicas. Por isso, alguns indivíduos aproveitam para ganhar um dinheiro extra conduzindo o público do jogo de volta às suas bases.

Falta de educação

Sujeira chamou a atenção no estacionamento do estádio. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS