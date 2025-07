Agafuc, de Canoas, garante vaga na decisão da Liga Nacional de Futebol de Cegos

A Associação Gaúcha de Futsal para Cegos (Agafuc) está classificada para a decisão da Liga Nacional de Futebol de Cegos , que acontecerá no dia 6 de dezembro, em São Paulo.

O time de Canoas garantiu a vaga com mais duas vitórias neste fim de semana, na rodada dupla disputada no Centro Paralímpico, na capital paulista.

No sábado (19), a Agafuc derrotou o Corinthians por 3 a 1 . Os gols do time comandado pelo técnico Rafael Astrada foram de Nonato, Gabriel e Ricardinho. Maurício Dumbo descontou para os paulistas.

Já no domingo (20), os gaúchos derrotaram o Instituto Nova Visão (INV), também de São Paulo, por 1 a 0 . Nonato fez seu sexto gol no torneio e lidera a artilharia da competição.

— A gente está muito feliz. Hoje (domingo), sabíamos que seria um jogo difícil que, se ganhássemos, conseguiríamos a vaga antecipada para a final. Vinte e um pontos disputados, ganhamos 19. Eu acho que o segredo é o grupo da Agafuc , porque no meio dessa trajetória tivemos algumas lesões, alguns desfalques, e todos que entraram foram bem. Mostramos que temos um grupo, e isso é muito importante para quem deseja ser campeão — comenta o capitão Ricardinho.

Nas outras duas partidas disputadas, o INV venceu a Associação D’Eficiência Superando Limites (Adesul), do Ceará, por 2 a 0, e o Corinthians venceu o time cearense por 1 a 0.

Classificação

Nonato (C) fez o gol da Agafuc contra o INV.

A Agafuc lidera o campeonato com 19 pontos, após seis vitórias e um empate, e já não pode ser ultrapassado pelos terceiros colocados, INV e Corinthians. As equipes somam nove pontos e já jogaram sete vezes cada. A Apace (Associação Paraibana de Cegos) é a vice-líder, com 12 pontos e um jogo a menos.