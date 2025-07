Adversários de Fluminense e Palmeiras no Mundial, Inzaghi e Maresca mostram que modelo de jogo não depende de nacionalidade

Inzaghi costuma montar times com três defensores, enquanto Maresca tem uma linha mais "guardiolista" Montagem sobre fotos de Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP e FRANCK FIFE / AFP

Fluminense e Palmeiras terão no caminho da busca por vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes dois adversários treinados por italianos. Apesar de terem a nacionalidade em comum, Simone Inzaghi e Enzo Maresca montam suas equipes de maneira bastante diferente.

Atacante de grande passagem pela Lazio, Simone Inzaghi teve uma boa carreira, mas de menor sucesso do que o irmão Filippo, multicampeão com o Milan e ganhador da Copa do Mundo de 2006 com a seleção italiana. Simone se destacou como um jogador de muita disciplina tática, o que implementa em suas equipes.

Inzaghi chegou ao Al-Hilal recebendo o segundo maior salário de técnico no mundo depois de uma passagem de sucesso pela Inter de Milão. Mesmo sem contar com um dos cinco melhores elencos da Europa, ele levou a Inter a duas finais de Liga dos Campeões. Ganhou um Campeonato Italiano, duas Copas Itália e três Supercopas. Mostrou uma faceta estrategista para boas campanhas em torneios de mata-matas.

Como jogam os times de Inzaghi?

A maneira de jogar de Inzaghi parte de uma formação que normalmente tem cinco defensores, podendo ter três zagueiros ou outros jogadores improvisados. Nas oitavas do Mundial de Clubes, por exemplo, o volante Rúben Neves e o lateral Renan Lodi jogaram como zagueiros, mantendo a linha de cinco.

O jogo demonstrado pelo Al Hilal para superar o Manchester City com força nas transições foi também a forma como a Inter bateu os favoritos Barcelona e Bayern no caminho até a final da Liga dos Campeões na atual temporada.

A equipe teve uma média de posse de bola de 46,5% na competição europeia, mostrando a capacidade de Inzaghi de adaptação a diferentes cenários. No Campeonato Italiano, a Inter tinha uma outra forma de jogar, sendo a equipe com maior média no último campeonato, com 59,7% de posse.

Maresca, um guardiolista

Se Inzaghi é um treinador muito adaptável e que em mata-matas costuma abrir mão da posse de bola e explorar as transições, Enzo Maresca se mostra como um guardiolista convicto.

Adepto do jogo de posição, o italiano foi auxiliar do badalado treinador espanhol e tenta aplicar no Chelsea ideias semelhantes às do técnico do Manchester City.

Sua contratação para o clube londrino foi feita dentro de uma ideia de montagem de time que valorizasse a troca de passes e a posse de bola.

O Chelsea ainda não colheu frutos no cenário local, mas na atual temporada conquistou o título da Conference League. O quarto lugar no Campeonato Inglês garantiu a classificação para a Champions League da próxima temporada. O futebol apresentado pelo time foi dentro da proposta de valorização da bola e do jogo de posição.

Desafios de Abel e Renato