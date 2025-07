Adversário do Inter na Copa do Brasil pode perder craque do time para o futebol inglês

Arias em ação pelo Fluminense no Mundial. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Um dos destaques do Mundial de Clubes, o atacante Jhon Arias pode deixar o Fluminense. O Wolverhampton, da Inglaterra, tem interesse na contratação do colombiano de 27 anos, que já manifestou interesse em atuar no futebol europeu.

Representantes do clube inglês entraram em contato com a direção do Fluminense para saber mais informações sobre o atacante e sinalizaram que vão enviar uma proposta nos próximos dias. O Fluminense não deseja se desfazer de Arias.

De acordo com o ge, outros times europeus e da Arábia Saudita buscaram detalhes sobre a situação do colombiano, mas o Wolves é quem mais demonstra interesse até o momento. Arias tem contrato com o Fluminense até metade de 2028.

Interesse antigo

O interesse dos ingleses começou antes mesmo da partida contra a Inter de Milão, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Da parte do Fluminense, não existe um preço tratado para ouvir propostas.

Antes da renovação, contudo, havia um acordo entre as partes para que o clube abrisse negociação em caso de uma aproximação de equipes europeias.

— Creio que todo mundo sabe, sou muito transparente, sincero, e como todos os jogadores, sonho em jogar na Europa e chegar na elite, mas até o último dia no Fluminense vou lutar e respeitar o clube, a torcida. Sobre propostas, isso é com a direção, o presidente. Nunca se sabe, o futuro está aberto. Sigo aqui no Fluminense, tenho contrato longo, estou feliz no clube — disse Arias, após derrota para o Chelsea na semifinal.

Maior proposta

A melhor proposta que o Fluminense recebeu pelo colombiano foi do Zenit, de cerca de 12 milhões de euros, recusada pelo jogador. Arias tem 229 partidas com a camisa do clube carioca, com 47 gols e 55 assistências.

Caso o negócio avance e o atleta deixe o Fluminense, a notícia é boa para o Inter. As equipes se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Brasil, com o primeiro jogo no dia 30 de julho, no Beira-Rio, e o segundo no dia 7 de agosto, no Maracanã.