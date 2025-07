Adson sofre lesão na tíbia em treino e passará por nova cirurgia no Vasco

O meia Adson sofreu uma fratura na tíbia direita no treino do Vasco desta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa, e terá que passar por uma cirurgia. Em comunicado à imprensa, Gustavo Caldeira, médico do clube carioca, informou sobre como aconteceu a lesão.

"Infelizmente, comunico a lesão do atleta Adson, que sofreu uma fratura na tíbia. No treino de hoje, devido a uma dividida, ele fez um trauma direto numa região onde ele já tinha um calo ósseo, promovido pela consolidação da fratura anterior, mas com o golpe, a perna direita fez um mecanismo de alavanca que culminou numa fratura direta na tíbia direita. Ele vai passar agora por um procedimento cirúrgico novamente, para a consolidação de uma fratura nova", afirmou.

A situação preocupa a comissão técnica do Vasco. Em agosto do ano passado, o atleta sofreu uma lesão no local e também precisou passar por um procedimento cirúrgico. O seu retorno aconteceu em março deste ano. Com o novo problema, ele deve ficar um tempo considerável longe dos gramados.

"Essa fratura é uma fratura um pouquinho diferente da fratura por estresse, é uma fratura aguda, uma fratura completa e o tratamento também é um tratamento diferente do que foi feito para correção da fratura por estresse. Entendendo o momento difícil do Adson e mantendo o padrão humanizado de tratamento no Vasco, o clube enviou o médico, o psicólogo e o coordenador do player care, até a clínica de radiologia, para dar total suporte para o atleta, para ele sentir o mínimo possível e minimizarmos o trauma nesse primeiro momento."

Por ter retornado aos gramados há pouco tempo, Adson foi pouco utilizado em 2025. O jogador entrou em campo em 16 oportunidades, todas saindo do banco de reservas, tendo pouco mais de 300 minutos no geral.