Adeyemi mostra confiança no Dortmund contra o forte Real Madrid: 'Não precisamos nos intimidar'

O sufoco sofrido nos minutos finais na vitória por 2 a 1 sobre o Monterrey não diminui a confiança do Borussia Dortmund para as quartas de final do Mundial do Clubes. Mesmo apontado como azarão diante do forte Real Madrid, o discurso no clube alemão é de que a classificação é possível e que o clube não deve temer o time merengue.

O embate fecha as quartas de final, sábado, no Metlife Stadium, em New Jersey, às 17 horas (de Brasília). E para quem imaginava um discurso precavido, se surpreendeu com a franca entrevista do atacante Adeyemi nesta quinta-feira. Dono das duas assistências para os gols de Guirassy contra o Monterrey, o jogador alemão mostrou-se empolgado.

"Claro que nosso objetivo é vencer esta partida. Se começarmos como no último jogo, pode ser muito difícil para o Real", afirmou Adeyemi, lembrando do primeiro tempo perfeito diante dos mexicanos. "Mas sabemos a qualidade deles. Temos que levar isso em consideração, claro. Mas também sabemos do que somos capazes e não precisamos nos intimidar. Estamos felizes por jogar contra um adversário tão forte. E, no fim das contas, vamos dar tudo de nós mais uma vez e tentar vencer."

Adeyemi esteve na final da Liga dos Campeões de 2024, na qual o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, mas com gols apenas no fim e por vezes sofrendo. Repetir a forte marcação daquela apresentação e ser mais objetivo na frente será a missão dos alemães nesta "revanche."

"O Real Madrid era diferente sob o comando de Carlo Ancelotti. Xabi Alonso também precisa provar seu valor para a equipe como técnico e acho que os jogadores também querem provar seu valor para ele. Portanto, é um Real Madrid muito diferente daquele que conhecemos. Sabemos as qualidades que eles têm e também sabemos que tipo de técnico Xabi é", avaliou. "Claro que não será fácil, mas se dermos tudo e tivermos um bom dia, certamente venceremos esta partida. Agora estamos entre os oito primeiros e, claro, queremos avançar."