ACBF fica no empate com Dracena pela Liga Nacional de Futsal 

Em duelo equilibrado, ACBF e Dracena ficaram no empate em 1 a 1 pela 12ª rodada da Liga Nacional de Futsal nesta sexta-feira (11). O time gaúcho está momentaneamente na 13ª posição, com 17 pontos.

A equipe paulista, jogando em casa, saiu na frente com Gilberto. No segundo tempo, Barbosinha garantiu o empate para os gaúchos.

Com o resultado, a ACBF chega ao quarto jogo seguido sem vencer, somando três empates e uma derrota. O Dracena, que ainda não tem vitórias, estava na lanterna do campeonato e subiu uma posição com o empate.