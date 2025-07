Abel Ferreira rasga elogios a Renato, cita vinho de presente e desejo de jogar futevôlei: "Espero que me convide"

Abel Ferreira ainda exaltou a qualidade do futebol brasileiro. Franck Fife / AFP

Apesar de eliminado para o Chelsea no Mundial de Clubes, o técnico Abel Ferreira seguirá acompanhando o torneio e irá torcer por uma equipe específica. Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1, ele criticou a forma como a imprensa "desvaloriza" o futebol brasileiro.

Ao ser questionado pelo repórter Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, se iria torcer para Renato Portaluppi nas semifinais, o técnico do Palmeiras não teve dúvidas na resposta.

— Sendo sincero, eu mentiria se dissesse que não estarei torcendo pelo Renato e para o Fluminense — disse Abel, que ainda completou:

— Eu sei que no Brasil há treinadores bons e o Renato é um deles. Já disse publicamente e vou voltar a dizer, vocês é que não valorizam. O Renato vai perder como eu perco. Só que quando o Renato perde 3 ou 4 jogos, vocês começam a cobrar e depois despedem.

O treinador palmeirense elogiou a estratégia de Renato ao utilizar três zagueiros contra Inter de Milão, nas oitavas de final, e diante do Al Hilal, nas quartas. Para Abel, o ídolo do Grêmio não deve ligar para eventuais da imprensa.

— Para todos vocês que não gostam de três zagueiros e que não percebem absolutamente nada do que é futebol. Ele fez muito bem em ir nos dois jogos que jogou. Muito bem, parabéns para ele. Que faça o que ele pensa juntamente com os jogadores e que ouça pouco do outro lado, porque ele é que é o especialista como ele diz e sabe perfeitamente o que tem de fazer — exaltou Abel.

Leia Mais Fluminense vence o Al-Hilal e garante vaga na semifinal do Mundial de Clubes

Vinho e futevôlei

Ao término da resposta, Abel Ferreira admitiu que já elogiou Renato Portaluppi presencialmente e que possui boa relação com o treinador do Fluminense. O português revelou que já o presenteou com o seu vinho e que espera ser convidado para jogar futevôlei em Copacabana.