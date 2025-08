Abel Ferreira critica gramado do Allianz Parque após vitória sobre o Grêmio: 'Está ruim'

Mesmo com a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio neste sábado, no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira não escondeu sua insatisfação com o gramado sintético do estádio do Palmeiras. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador português não poupou palavras ao avaliar o estado do campo, que já foi alvo diversas vezes por sua capacidade de proporcionar um bom jogo de futebol.

"Eu sou muito sincero: está ruim o gramado. Agora está ruim", respondeu o técnico português sem perder tempo. E quando perguntado se haverá troca, ele respondeu de forma irônica.

"Não vai trocar. Com a quantidade de espetáculos que há, como é que vai trocar? Só se for no final do ano. É o que é."

Apesar do tom crítico de Abel, o Palmeiras conseguiu um importante resultado nesta rodada do Brasileirão. O time alviverde chegou a três vitórias consecutivas, colando no líder Cruzeiro, que soma 34 pontos, apenas dois a mais que o time alviverde.

Sobre a partida, o técnico admitiu a queda de desempenho no segundo, mas considerou a vitória justa. "De modo geral, entramos muito bem. Depois, a energia vai se perdendo, as decisões acabam sendo não tão boas. Na segunda parte, acho que ficou bem evidente erros de passe, dificuldade de dominar a bola, parece que está sempre a quicar no chão. Vitória justa e seguimos na competição", afirmou.