Abel brinca com jornalista americano e pede apoio ao Palmeiras no "Independence Day"

Há exatos 249 anos, os Estados Unidos conquistaram a sua independência da Inglaterra . Este fato foi lembrado pelo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, ao pedir a um jornalista americano o apoio da torcida local na partida desta sexta-feira (4), contra os ingleses do Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Por fim, Abel disse que não terá nenhuma conversa especial com Estêvão pelo fato de o atleta já estar negociado com o Chelsea, clube pelo qual atuará a partir da próxima temporada.

— Ele, nós e o clube já sabíamos que isso podia acontecer. Quando houve as negociações, toda a gente já sabia que ele podia jogar. Ele vai fazer o que sempre fez e não precisa que o treinador diga nada. E, como sempre o treinador disse, enquanto estiver conosco há tarefas e compromissos que ele tem que realizar. Depois de cumprir com aquilo que são as suas tarefas e os compromissos que tem com o Palmeiras, estará livre para regressar ao seu novo clube — finalizou.