A tropa de choque de Gianni Infantino as vésperas da final do Mundial de Clubes

Tropa de choque do presidente da Fifa Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O presidente da Fifa escalou uma "tropa de choque" para defender o Mundial de Clubes. Gianni Infantino concedeu entrevista coletiva neste sábado (12), na Trump Tower, em Nova York, ao lado de ícones do futebol, como Ronaldo, Kaká, Stoichkov, Roberto Baggio, Del Piero e Cambiasso.

Sempre que havia algum questionamento mais crítico à competição, o líder da entidade máxima do futebol respondia a pergunta e logo depois passava o microfone para um dos ídolos referendar a sua posição.

Trump Tower

Trump Tower é propriedade do presidente americano, Donald Trump. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Por ser de propriedade do presidente dos Estados Unidos, a Trump Tower é um dos prédios mais protegidos do país. Ao redor do edifício, há diversas viaturas e policiais fazendo a segurança. A rua lateral inclusive é bloqueada para pedestres. Apesar disso, não houve qualquer tipo de revista aos jornalistas que participaram da entrevista de Infantino.

Donald Trump, aliás, estará no MetLife para a final entre PSG e Chelsea, neste domingo (13).

Torcida do PSG presente

Chama atenção a presença relativa de torcedores do PSG que vieram da França especialmente para a fase final do Mundial de Clubes. Seria exagero dizer que uma multidão de franceses invadiu Nova York e Nova Jersey para a decisão, mas conheci vários europeus que estão na cidade para apoiar o time de Paris no MetLife.

Além disso, um grupo de fãs do PSG tomou conta da Times Square na sexta-feira (11) à noite, exibindo faixas e entoando cânticos. Em contrapartida, não vi até agora nenhum torcedor inglês do Chelsea que veio da Inglaterra para o jogo. Não se vê nem a camisa do time de Londres nas ruas.

Como será o público sem o Real Madrid?

Também não conheci nas fases anteriores nenhum torcedor espanhol que veio da Espanha para o Mundial. Porém, é fato que o Real Madrid é o clube com mais apelo entre os norte-americanos. Tanto que, em PSG 4 x 0 Real Madrid, o MetLife recebeu mais de 77 mil torcedores. Embora a torcida francesa cantasse mais, os merengues eram ampla maioria. Fica a dúvida se, na final, sem o time de Vini Júnior e Mbappé, o público será tão bom.

Valor baixou

Um sintoma de que a Fifa está preocupada com a presença de público é a diminuição no preço dos ingressos para a decisão. Na sexta-feira (11), o valor mais baixo era US$ 231. Já neste sábado (12), consultei a plataforma de venda e havia bilhetes à venda por US$ 195. Há lugares disponíveis em quase todos os setores do MetLife.