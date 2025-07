A semelhança que Ceará vê entre o Inter de 2006 e o PSG de Luis Enrique

Ceará foi campeão mundial pelo Colorado em 2006 e teve passagem destacada pelo PSG. Juan BARRETO / AFP

O que o Inter de Abel Braga e o PSG de Luis Enrique têm em comum?

Segundo o ex-lateral Ceará, campeão mundial pelo Colorado em 2006 e com passagem destacada por cinco anos pelo clube francês, as duas equipes se destacam por não ter um protagonista com privilégios táticos em campo.

— O Luis Enrique conseguiu montar um time em que todos têm como objetivo principal o coletivo. Eu vivi isso no Inter em 2006. A gente não tinha um craque que decidia sozinho —declarou, em entrevista exclusiva a Zero Hora, em Nova York.

Segundo Ceará, o PSG de Luis Enrique tem várias individualidades que se destacam porque todos cumprem suas funções com e sem a bola. Assim como era o Inter de Abel.

— No Inter de 2006, se sobressaíram o Sóbis e o Fernandão na final da Libertadores, o Iarley, e o Gabiru na final do Mundial. E o PSG tem uma peça fundamental no banco de reservas: o Luis Enrique. Ele foi reformulando, tirando peças que não encaixavam na filosofia dele, e hoje você vê os atacantes do PSG marcando mais que muitos defensores. Todos voltam pra marcar. Todos defendem e atacam juntos — destacou.

Ceará será convidado de honra do PSG na final do Mundial. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Sem estrelas

O ex-lateral explicou ainda por que o PSG melhorou com as saídas de Messi, Neymar e Mbappé.

— Quando você tem três peças como Neymar, Mbappé e Messi, que até faziam sombra sem a bola, mas não marcavam com intensidade, o PSG sofria bastante defensivamente. Era como defender com três a menos — avaliou.

Leia Mais Perto do fim, Mundial de Clubes ainda é dos brasileiros

Ceará, que atuou no PSG entre 2007 e 2012, destaca ainda a intensidade do time de Luis Enrique.

— Na final da Champions, em Munique, no fim do primeiro tempo, pensei: "Eles não vão aguentar manter esse ritmo". Mas voltaram no mesmo nível. Inacreditável o que esses atletas estão entregando. Tem que ser aplaudido e reverenciado — finalizou.

O ex-lateral assistirá a final do Mundial de Clubes neste domingo (13), contra o Chrlsea, no MetLife, como convidado de honra do clube francês.