A quatro jogos do fim da fase de grupos, como estão os clubes gaúchos na Série D

Competição chega nos últimos jogos da primeira fase. Ricardo Marchetti / São Luiz / Divulgação

A Série D do Campeonato Brasileiro entrou na reta final da primeira fase. Restam apenas quatro rodadas para serem definidos os clubes classificados para a segunda fase da competição. Os quatro gaúchos têm chances matemáticas de avançar. Entretanto, apenas um deles está na zona de classificação.

Brasil de Pelotas, Guarany de Bagé, São José e São Luiz estão no Grupo H da competição, ao lado dos catarinenses Barra, Joinville e Marcílio Dias, assim como do Azuriz, do Paraná.

Neste momento, apenas o São José está entre os quatro primeiros que se classificam para a próxima fase da competição. Os demais gaúchos ocupam as três últimas posições da chave. Mesmo assim, ainda sonham com a vaga.

Para 2026, São Luiz e Guarany já estão garantidos na Série D, pois conquistaram as vagas no Gauchão. Caso não sejam promovidos para a Série C, São José e Brasil de Pelotas só terão vaga na Quarta Divisão se vencerem a Copa FGF.

Como funciona a Série D

Dividida em oito grupos de oito equipes, a primeira fase conta com as equipes se enfrentando em dois turnos dentro das chaves. Sendo assim, cada time disputa 14 jogos, sete em casa e sete fora.

Depois, os quatro melhores de cada grupo avançam à segunda fase. A partir do mata-mata — que conta com oitavas, quartas, semifinais e final — os confrontos são decididos em jogos de ida e volta, com a vantagem do time da melhor campanha decidir em seus domínios.

No fim, os quatro times que disputarem as semifinais garantem vaga na Série C de 2026.

Como estão os clubes gaúchos

São José

São José é o gaúcho melhor colocado na competição. Eduardo Torres / São José/Divulgação

Dentre os quatro, o São José enfrenta o melhor cenário. A equipe está na terceira colocação com 19 pontos, oito acima do primeiro time fora da zona de classificação. Até o momento são cinco vitórias, quatro empates e uma derrota, que colocam o clube como o que menos foi derrotado no grupo.

O time é comandado por Sandro Resende, que foi campeão do Gauchão sub-20 pelo time em 2024. Ele estreou na última rodada, em que o São José bateu o São Luiz por 2 a 1, em Ijuí. Confira os próximos jogos abaixo.

5/7 — São José x Guarany

x Guarany 8/7 — Grêmio x São José (Recopa Gaúcha)

(Recopa Gaúcha) 12/7 — São José x Brasil de Pelotas

x Brasil de Pelotas 20/7 — Joinville x São José

27/7 — São José x Marcílio Dias

Brasil de Pelotas

Brasil de Pelotas chegou a enfrentar greve dos jogadores por conta de atrasos de salários. Gabriel Costa / Brasil / Divulgação

Rebaixado para a Divisão de Acesso neste ano, o Xavante é o sexto colocado do Grupo H, com 10 pontos. A equipe soma três vitórias, um empate e seis derrotas. Uma curiosidade é que nenhuma das vitórias foi contra um dos gaúchos. Dos quatro últimos jogos do Brasil de Pelotas, três serão contra os clubes do Rio Grande do Sul.

Neste momento, o time está a cinco pontos do Marcílio Dias, que está na quarta colocação, o primeiro time dentro da zona de classificação para a segunda fase. Confira os próximos jogos abaixo.

6/7 — Brasil de Pelotas x São Luiz

x São Luiz 12/7 — São José x Brasil de Pelotas

20/7 — Brasil de Pelotas x Azuriz

x Azuriz 27/7 — Barra x Brasil de Pelotas

São Luiz

Caso não classifique para a Série C, o São Luiz já está garantido na Série D do ano que vem. Ricardo Marchetti / São Luiz / Divulgação

Em sétimo lugar na chave com nove pontos, o Rubro é o clube com mais derrotas no grupo, sete. Além disso, soma três vitórias e nenhum empate. Neste momento, o clube está a seis pontos de distância do Marcílio Dias, que é o primeiro dentro do G-4.

Dos próximos quatro jogos da equipe, três serão distante de Ijuí. O fato não é muito positivo para o São Luiz, visto que o clube ainda não venceu fora de casa na Série D. Confira os próximos jogos abaixo.

6/7 — Brasil de Pelotas x São Luiz

13/7 — Guarany x São Luiz

19/7 — São Luiz x Barra

x Barra 27/7 — Azuriz x São Luiz

Guarany de Bagé

Guarany de Bagé é outro que já tem vaga na Série D de 2026. Sérgio Galvani / Guarany de Bagé / Divulgação

O Guarany é o lanterna do grupo com nove pontos, a mesma pontuação do São Luiz, que ganha uma posição por ter mais vitórias em relação ao Alvirrubro. Até o momento, a equipe venceu dois jogos, empatou três e perdeu cinco vezes. Assim como o São Luiz, está a seis pontos do primeiro time dentro do G4, o Marcílio Dias.

O clube de Bagé conquistou as primeiras vitórias após o retorno do técnico Wiliam Campos, que treinou o time na boa campanha do Gauchão de 2024. Ambos os triunfos foram contra gaúchos dentro de casa. Confira os próximos jogos abaixo.

5/7 — São José x Guarany

13/7 — Guarany x São Luiz

x São Luiz 20/7 — Marcílio Dias x Guarany

27/7 — Guarany x Joinville

