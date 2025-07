Deu Liga Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

A influência da máfia no futebol italiano; assista ao podcast

Novo episódio fala sobre a relação do crime organizado com clubes e com as torcidas

24/07/2025 - 14h39min