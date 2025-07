"A gente criou uma grande expectativa, e é muito difícil sair assim": o que disse craque do Fluminense após eliminação

Colombiano não segurou as lágrimas. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Destaque do Fluminense na campanha de semifinalista do Mundial de Clubes, Jhon Arias não segurou as lágrimas após a eliminação para o Chelsea na tarde desta terça-feira (8). Na saída de campo, o colombiano se mostrou abalado:

— Acho que...é difícil achar fala num momento destes. É uma dor muito grande. Só peço desculpas para o torcedor.

Após se recuperar da frustração, o meia-atacante reforçou toda a luta do Fluminense para chegar à semifinal. Após passar em segundo no seu grupo, surpreendeu o mundo ao eliminar a Inter de Milão nas oitavas de final. Nas quartas, nova vitória, desta vez sobre o Al Hilal.

— Estivemos muito perto, estávamos sonhando. A gente chegou aqui na semifinal estávamos com chance de chegar à final — afirmou o jogador e seguiu:

— A gente criou uma grande expectativa, no mundo todo, e é muito difícil sair assim. Amanhã é outro dia, com certeza a gente vai aprender com tudo o que viveu aqui e se desculpar.

Arias reforçou sua frustração ao se desculpar com a torcida e exaltar sua dedicação ao clube.

— Lutamos tanto para chegar aqui, chegamos tão perto. Tento me dedicar ao máximo. Dou minha vida por essa camisa, por esse clube que já me deu tanto. Desculpa, desculpa, desculpa. A gente deu tudo o que tinha dentro do campo. Estava difícil mesmo. Não tenho palavras: perdão, perdão.