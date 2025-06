Zverev vence Shelton em Stuttgart e volta a uma final na grama após 8 anos

Oito anos depois, o alemão número 3 do mundo, Alexander Zverev, venceu o americano Ben Shelton neste sábado (14), em Stuttgart, na Alemanha, se classificou para sua terceira final na grama onde buscará seu primeiro título nesta superfície no domingo, contra o também americano Taylor Fritz (nº 7).

Zverev e Fritz se enfrentaram 12 vezes, com um retrospecto de 7-5 para o americano, que venceu os últimos quatro duelos, o mais recente no ATP Finals de Turim, no final do ano passado.