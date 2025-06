Zverev vence Nakashima e vai à semifinal do ATP 250 de Stuttgart

O tenista alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, se classificou nesta sexta-feira (13) para a semifinal do ATP 250 de Stuttgart, disputado na grama, ao vencer o americano Brandon Nakashima (N.31).

Zverev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4, em uma hora e 31 minutos.

Seu adversário na semifinal será outro americano, Ben Shelton (N.12), que eliminou o tcheco Jiri Lehecka (N.33) com um duplo 6-4.

Se Zverev conseguir passar por Shelton no sábado, chegará à sua terceira final em 2025, depois de perder a do Aberto da Austrália e vencer a do ATP 500 de Munique.