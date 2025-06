Zverev é derrotado em casa e final do ATP 500 de Halle será entre russo e cazaque

Jogando em casa e favorito para erguer o troféu do ATP 500 de Halle , após a precoce queda do italiano Jannik Sinner , o alemão Alexander Zverev frustrou a torcida local ao ser superado pelo russo Daniil Medvedev na semifinal deste sábado (21).

Número três do mundo, Zverev lutou bastante por mais de três horas, mas acabou superado por 6/7 (3/7), 7/6 (7/1) e 4/6. O russo foi vice-campeão do torneio em 2022, ao ser superado pelo polonês Hubert Hurkacz.

O tenista do Cazaquistão virou diante do russo Karen Khachanov, com 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4, após 2h02min de partida.