"Zebras"? Veja cinco clubes que surpreenderam no Mundial de Clubes

Monterrey apareceu como "intruso" e ficar com a vaga no grupo do River. HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A fase de oitavas de final do Mundial de Clubes começa neste sábado (28). Com o fim da primeira fase, já é possível ver quem surpreendeu e quem decepcionou.

Não foram tantas as "zebras" na primeira fase. Mas algumas equipes surpreenderam e tiveram um desempenho acima do esperado, seja pelo investimento, ou mesmo pela relação entre dificuldade do grupo x desempenho apresentado.

Zero Hora escolheu as cinco surpresas da primeira fase do Mundial de Clubes. Veja abaixo:

Inter Miami

Suárez ajudou a colocar o Inter Miami nas oitavas. MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Inter Miami foi uma das últimas equipes confirmadas no Mundial. Em uma chave com um time europeu, sua classificação às oitavas não era exatamente esperada. Mas, com a magia de Messi e o faro de gol de Suárez, os estadunidenses venceram o Porto de virada, num resultado fundamental para garantir presença nas oitavas.

Monterrey

Os mexicanos estavam em uma chave considerada difícil, com o River Plate como adversário direto pela segunda vaga (a Inter de Milão liderou o grupo). No entanto, o Monterrey empatou em 0 a 0 diante dos argentinos, e o empate com os europeus como "fiel da balança" para chegar aos 5 pontos e avançar.

Botafogo

Botafogo de Alex Telles venceu o PSG em uma das grandes surpresas do torneio. STU FORSTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Campeão da Libertadores e do Brasileirão, não é como se a expectativa fosse de o Botafogo virar saco de pancadas no torneio. A grande questão era o grupo da morte, com Atlético de Madrid e PSG. A tendência era de que os dois passassem, mas os cariocas venceram os atuais campeões europeus e deixaram os espanhóis pelo caminho.

Benfica

Di Maria foi determinante para classificação dos portugueses. Federico Parra / AFP

Os portugueses eram considerados a segunda força do Grupo C no Mundial de Clubes, atrás do Bayern. A classificação do Benfica até era esperada, mas atrás dos alemães. No entanto, o Benfica venceu o confronto direto por 1 a 0 e colocou o Bayern no caminho do Flamengo nas oitavas.

Mamelodi Sundowns

Africanos chegaram perto de eliminar o Fluminense. MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA