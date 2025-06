Zagueiro do Fluminense explica invasão de morador de rua a hotel: "Abri a porta e tinha uma pessoa no meu quarto"

O zagueiro do Fluminense , Ignácio, tomou um susto após a vitória contra o Ulsan-COR, no último sábado (21), em Nova Jersey, pelo Mundial de Clubes ,

Ao retornar à concentração do time carioca, em Columbia, na Carolina do Sul, o defensor encontrou uma pessoa estranha dormindo no seu quarto .

Troca de quarto

Era um morador de rua que havia driblado a segurança do hotel e ingressado no quarto do atleta. Porém, nada foi roubado ou danificado, e a pessoa foi apenas convidada a se retirar do local.