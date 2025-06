Yuri Alberto inicia transição física e fica perto de retorno ao Corinthians no Brasileirão

O Corinthians deu sequência aos trabalhos técnicos neste domingo, mirando o retorno ao Brasileirão. E, para alegria de Dorival júnior, a volta de Yuro Alberto está cada vez mais próxima. O atacante iniciou o transição física para estar à disposição no jogo com o Red Bull Bragantino, dia 13 de julho, na Neo Química Arena.

Yuri Alberto vem sendo o principal responsável pelos gols corintianos desde o ano passado e fez muita falta no período de ausência por causa de fratura na vértebra. Ele se lesionou no embate com o Atlético-MG, dia 24 de maio, pelo Brasileirão.

Foram três partidas de ausência do camisa 9 e nenhuma vitória corintiana, com somente um gol anotado. O clube amargou eliminação na Copa Sul-Americana com derrota por 1 a 0 na casa do Huracán, frustrou a torcida ao não sair do zero cm o Vitória na Neo Química Arena e buscou a igualdade de 1 a 1 na casa do Grêmio.

O retorno do jogador é tratado como alívio por Dorival Júnior. O tempo até o jogo com o Red Bull Bragantino também é festejado para o técnico dar 'sua cara' à equipe. Desde sua chegada, foram poucos treinos objetivos por causa da maratona de partidas.

Neste domingo, no segundo dia de atividades após as férias, Dorival Júnior dedicou a maioria do tempo justamente para a construção ofensiva, com foco nas finalizações. O técnico sabe que precisa ganhar do Red Bull Bragantino para evitar aproximação da zona de rebaixamento e, ao mesmo tempo, começar a sonhar com algo grande da competição, na qual já andou flertando com vaga na fase preia da Libertadores.