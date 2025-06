Yildiz decide, Juventus vence Wydad e encaminha a classificação no Grupo G

Yildiz participou dos três gols da Juventus. Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Sem suar muito, a Juventus encaminhou a sua classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes. O time italiano se esforçou apenas o suficiente para fazer 4 a 1 no Wydad Casablanca, neste domingo (22).

O nome da partida foi o jovem Yildiz. Ele participou dos três gols da Juve, só não marcou os três, porque no primeiro a arbitragem marcou gol contra. O turco de 20 anos é um dos artilheiros do torneio, com três gols, e se torna uma das principais figuras da competição.

A Velha Senhora lidera o Grupo G com seis pontos. O Wydad está zerado. O fechamento da segunda rodada da chave será às 22h deste domingo, quando o Manchester City enfrenta o Al Ain. Qualquer resultado que não seja vitória dos árabes classifica a Juventus. Na quinta-feira (26), italianos e ingleses se enfrentam.

Juve abre a contagem cedo

A primeira impressão foi de que a Juventus poderia definir a partida em pouco tempo. A contagem foi aberta cedo. A sensação era de que havia chances de ela ir longe. Um, dois, três, quatro, cinco... Mas na cidade de Rocky Balboa nenhuma luta termina em dois socos. É preciso sofrer um pouco, apanhar um outro tanto.

Com cinco minutos, logo em seu primeiro ataque digno de nota, a Juve fez 1 a 0. Após troca de passes com Thuram, Yildiz finalizou da quina da pequena área. No caminho encontrou um pé adversário e entrou. A arbitragem assinalou gol contra de Abdelmounaim Boutouil.

O atacante turco insistiu até ter um gol e em seu nome. Ele saiu na tentativa número 2. Cambiaso conduziu da esquerda para o centro e tocou para Yildiz. De dentro da meia-lua, o camisa 10 bianconero acertou o ângulo para ampliar o placar.

Então estava tudo resolvido. Era só administrar a vantagem. Não para o Wydad. A equipe marroquina aproveitou a baixa intensidade dos italianos. Rondou muito o a área juventina e aos 24 descontou com Lorch. Ele recebeu passe de Amrabat atrás das cotas da defesa. Frente a frente com o goleiro, tocou sobre Di Gregório.

A festa nas arquibancadas contou com uma espessa fumaça vermelha. O jogo ficou parado por alguns instantes até a visibilidade melhorar. O primeiro tempo terminou com o azarão com seis chutes a gol contra cinco da Juventus.

Novo gol de Yildiz

Nos filmes de Rocky sempre tem um momento da luta em que um dos boxeadores desperdiça a chance de finalizar o combate. A Juventus, um pouco mais acesa, jogou fora duas oportunidades.

Em cruzamento na segunda trave, Cambiaso encontrou a trave. Na sequência Kolo Muani, todo atrapalhado, finalizou mal lance na pequena área. Foi preciso Yildiz reaparecer.

Ele recebeu de Muani. Com um toque, fez o zagueiro passar reto antes de dar um tapa na bola e colocá-la na bochecha da rede. Com segurança, a vitória da Juve estava garantida, por pontos, não por nocaute. O Wydad teve uma chance para diminuir nos acréscimos, mas Di Gregorio salvou no canto. Ainda teve tempo para gol final, em pênalti sofrido e convertido por Vlahovic.

Mundial de Clubes

2ª rodada do Grupo G — 22/6/2025

JUVENTUS (4)

Di Gregorio, Kalulu, Savona e Lloyd Kelly; Alberto Costa (Nico González, 27'/2ºT) McKennie (Koopmeiners, INT), Thuram e Andrea Cambiaso; Francisco Conceição (Locatelli, 27'/2ºT), Kolo Muani (Vlahovic, 27'/2ºT) e Yildiz (Gatti, 40'/2ºT). Técnico: Igor Tudor.

WYDAD (1)

Mahdi Benabid; Mohamed Moufid, Bart Meijers (Selemani Mwalimu, INT), Abdelmounaim Boutouil (Jamal Harkaas, 33'/2ºT), Guilherme Ferreira e Fahd Moufi (Stephane Aziz Ki, 42'/2ºT); Nordin Amrabat, Oussama Zemraoui (Cassius Mailula, 33'/2ºT), Mehdi Moubarik, Thembinkosi Lorch; Samuel Obeng (Omar Al-Somah, INT). Técnico: Amine Benhachem.