Yago Dora vence etapa de Trestles da Liga Mundial de surfe e é vice-líder do ranking mundial

O brasileiro Yago Dora conquistou neste sábado (14) o título da etapa de Trestles, na Califórnia, da Liga Mundial de surfe (WSL). Ele foi dominante na final contra o japonês Kanoa Igarashi e venceu por 17,90 contra 16,07. Com a vitória na Califórnia, Dora garantiu a vice-liderança no ranking mundial, atrás apenas do sul-africano Jordy Smith. Se perdesse, Igarashi tomaria seu lugar.