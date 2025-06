Xabi Alonso leva elenco completo do Real Madrid para a Copa do Mundo de Clubes

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, levou o elenco completo da equipe, com 34 jogadores, para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que começa no próximo sábado, nos Estados Unidos.

O mesmo ocorre com o francês Ferland Mendy e o capitão Dani Carvajal, que perdeu grande parte da temporada depois de passar por cirurgia no joelho.

O Real Madrid está no Grupo H da Copa do Mundo de Clubes junto com Pachuca do México, RB Salzburg da Áustria e Al-Hilal da Arábia Saudita, que será seu adversário na estreia, no dia 18 de junho.