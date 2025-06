Wydad Casablanca x Al Ain pelo Mundial de Clubes: horário, onde assistir e escalações

Wydad Casablanca x Al Ain pelo Mundial de Clubes: tudo sobre o jogo da terceira rodada do Grupo G.

Wydad Casablanca e Al Ain entram em campo nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Audi Field, em Washington (EUA), pela terceira e última rodada do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.