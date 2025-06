WTA protegerá ranking das tenistas que realizarem procedimentos de fertilidade

As tenistas que desejarem fazer uma pausa em suas carreiras para realizarem procedimentos de fertilidade como "congelar óvulos e embriões" serão beneficiadas a partir de agora com um "ranking protegido" em seu retorno às competições, anunciou a WTA nesta quarta-feira (11).

Esse dispositivo de proteção da posição na classificação do circuito feminino permite, durante um período, manter a antiga posição após o retorno de uma longa inatividade , como já acontece com jogadoras grávidas .

As tenistas colocadas entre a primeira e a 750ª posições do ranking de simples ou de duplas, e que passarem menos de dez semanas consecutivas longe das quadras para "um procedimento de proteção da fertilidade", são elegíveis para a nova medida , explicou a WTA.

A p osição no ranking será calculada com a média das 12 semanas anteriores à pausa e será válida por até três torneios após o retorno.

— Estou incrivelmente orgulhosa por nosso esporte reconhecer a importância dos tratamentos de fertilidade para as atletas femininas. É uma verdadeira inovação, que permitirá que esta e futuras gerações de jogadoras continuem praticando o esporte que amam — disse a estadunidense Sloane Stephens, de 32 anos, campeã do US Open em 2017.