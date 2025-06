Utilização de roupas brancas são inegociáveis em Wimbledon. GLYN KIRK / AFP

O torneio de Wimbledon é o mais tradicional do circuito de tênis. Além de existir desde 1877, o Grand Slam britânico, que ocorre no All England Lawn Tennis and Croquet Club, em Londres, tem tradições inegociáveis que tornam o campeonato diferente dos demais.

O principal costume e que sempre chama a atenção do público é a utilização de roupas brancas entre os tenistas. Durante as disputas na grama, os jogadores se enfrentam com a mesma cor de roupa, que é uma tradição do século retrasado para esconder manchas de suor, consideradas impróprias.

Leia Mais João Fonseca e Bia Haddad conhecem seus adversários na primeira rodada de Wimbledon

Falcão de segurança das quadras

Para o torneio funcionar de maneira impecável são necessários diversos funcionários. Existe um, no entanto, que se destaca dos demais.

Rufus, o falcão, é responsável por sobrevoar diariamente as quadras para espantar os pombos que possam prejudicar a grama das quadras. A ave é treinada para isso e vem fazendo seu trabalho com sucesso nos últimos anos.

A sobremesa favorita do torneio

Quem vai ao clube onde é disputado Wimbledon tem uma sobremesa favorita: morango com chantilly. A fruta é colhida pelos funcionários do All England Lawn Tennis and Croquet Club todas as manhãs e servidos em porções com 10 unidades, que custam 2,50 libras (R$ 18,77).

Ao longo das duas semanas de torneio, estima-se que são consumidas 38 toneladas de morango, que vem acompanhado pelo tradicional chantilly, ou com um creme alternativo, servido aos torcedores intolerantes à lactose.

Fila é o que não falta

Não é fácil assistir aos jogos do torneio de Wimbledon. Além de ser caro, é necessário encarar grandes filas para comprar os ingressos.

Elas são diárias e unem torcedores ansiosos pela oportunidade de conseguir entradas para o mesmo dia de jogos. Geralmente as filas duram muitas horas, portanto, é preciso ter paciência para ter um lugar para assistir aos melhores do mundo.

Camarote real